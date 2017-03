Sagan en Kwiatkowski: jong, maar nu al eeuwige rivalen

Michal Kwiatkowski (26) versloeg gisteren Peter Sagan (27) in Milaan-San Remo in een zenuwslopende sprint. Het was niet de eerste keer dat beide renners met elkaar streden voor de winst. Sterker nog: Kwiatkowski en Sagan komen elkaar al bijna tien jaar tegen. Van de jeugd, tot Milaan-San Remo, één van de vijf wielermonumenten.

Door Sjors Tanis

De eerste kennismaking tussen de Pool Kwiatkowski en de Slowaak Sagan was in 2008, toen beide -destijds- toptalenten het in de nationale trui van hun land tegen elkaar opnamen.

Volledig scherm Kwiatkowski (l) en Sagan (m) jaren geleden. © Twitter @adamprobosz

Volledig scherm Sagan (r) met Kwiatkowski © Twitter Laura Meseguer

In het, voor weinig mensen bekende, Memorial Henryka Lasaka van 2009 kwamen beide mannen elkaar voor het eerst echt tegen in de finale van een wedstrijd. De winst ging naar ene Stefan Schäfer. Kwiato werd vierde, terwijl Sagan op plaats elf strandde.

Lang bleef daarna een nieuw duel uit. Sagan, die in 2012 definitief doorbrak, zag dat Kwiatkowski langer nodig had om de overstap naar de profs te maken. Niet veel langer overigens, want in de Tirreno-Adriatico van 2013 kwamen beide mannen elkaar weer tegen. Sagan won twee ritten, terwijl Kwiatkowski met zijn ploeg Quick Step de ploegentijdrit won.

In datzelfde jaar kwamen ze elkaar ook tegen op het allerhoogste niveau: tijdens de Tour de France. In de tweede rit strandde Sagan (tweede) en Kwiatkowski (derde) net achter de ontsnapte Jan Bakelants. In Albi, vijf dagen later, is het wél raak voor Sagan. Hij wint zijn enige Tourrit van dat jaar, Kwiatkowski wordt vierde.

Volledig scherm Sagan (groen) wint in de Tour 2013. Kwiatkowski (achtergrond, wit) moet genoegen nemen met de vierde plaats. © TDW

Sagan, die op dat moment succesvoller was dan rivaal Kwiatkowski, werd tijdens de Strade Bianche 2014 duidelijk dat de Pool hem wel degelijk kan verslaan. Beide renners reden over de Toscaanse wegen weg bij de overige favorieten en vochten op de steile slotklim uit wie de Strade Bianche zou winnen. Favoriet Sagan ging vroeg aan, maar Kwiatkowski haalde hem bij en pakte even later - tot dat moment - de grootste zege uit zijn carrière.

(Artikel gaat verder onder de video)

Volledig scherm Kwiatkowski pakt in Siena de winst in de Strade Bianche. © photo: Cor Vos

Na de clash in de Strade Bianche was het een week later in Tirreno-Adriatico opnieuw raak. Met deze keer Sagan als winnaar. In Arezzo kwam niemand in de buurt van Peter de Grote.

Volledig scherm Sagan wint met lengtes de tweede rit in Tirreno-Adriatico 2014. © Twitter Laura Meseguer

Kwiatkowski werd aan het eind van 2014 verrassend wereldkampioen in het Spaanse Ponferrada, maar de Pool kon dat succes het volgende jaar geen vervolg geven. Overwinningen en daarmee ook duels met Sagan bleven in 2015 uit.

In 2016 was het wel weer raak. In de Tirreno-Adriatico, waar beide toppers elkaar dus vaak tegenkomen, was Greg van Avermaet ze te snel af. Sagan werd in de zesde rit tweede, Kwiatkowski volgde als derde.

Volledig scherm De Pool Kwiatkowski verslaat Sagan in de E3. © photo: Cor Vos Elf dagen later, in de kasseienklassieker E3 Harelbeke, kwamen de mannen elkaar weer tegen. En deze keer voor de overwinning, maar in een sprint-a-deux gingen ze strijden voor de zege. Sagan, op papier de snellere sprinter, leek op weg naar de zege, maar de Slowaak liet zich verrassen en Kwiatkowski won met ruim verschil in Harelbeke. Het was de tweede keer in twee één-op-één-duels dat de Pool zijn concurrent te snel - en misschien wel te slim - af was.

(Artikel gaat verder onder de video)

En zaterdag in Milaan-San Remo werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de strijd tussen Kwiatkowski en Sagan, die de afgelopen jaren met twee wereldtitels en vele andere zeges de status van 'beste renner uit het peloton' heeft gekregen. In La Primavera probeerde Sagan op de laatste beklimming, de Poggio, weg te rijden. De Fransman Julian Alaphilippe én, natuurlijk, Kwiatkowski, konden volgen. In een spannende sprint, waarin Sagan vroeg aanzette, kwam Kwiatkowski in de slotmeters langszij en won hij uiteindelijk met millimeters. Wéér was de renner van Sky zijn generatiegenoot te snel af.

Michal Kwiatkowski en Peter Sagan. De laatste wint meer en wordt bestempeld als de beste renner van nu, maar Kwiatkowski laat zien dat de Slowaak wel degelijk te verslaan is. Met de leeftijden van beide renners, Sagan (27) en Kwiatkowski (26), in gedachten, kunnen de wielerfans nog vele mooie duels verwachten tussen de twee.

Volledig scherm Kwiatkowski (r) en Sagan komen bijna ten val na de finish in Milaan-San Remo. © EPA