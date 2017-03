Sagan gunt Boonen zege in laatste Parijs-Roubaix

,,Ik gun Tom de zege, ik zou zelfs gelukkig zijn als hij Parijs-Roubaix opnieuw wint'', zei Sagan tijdens de Tirreno-Adriatico tegen het Belgische Sporza. ,,Tom is een groot wielrenner, een groot kampioen.'' Boonen deelt met vier zeges het record in Parijs-Roubaix met landgenoot Roger De Vlaeminck. De Belg was vorig jaar heel dicht bij zijn vijfde kassei, maar hij werd toen verrassend geklopt door de Australische routinier Mathew Hayman.



Een week voor Parijs-Roubaix staat de Ronde van Vlaanderen op het programma, de Belgische klassieker die Sagan vorig jaar in zijn regenboogtrui won. ,,Natuurlijk wil ik de Ronde graag opnieuw winnen. Ik rijd in dezelfde trui als vorig jaar, dus wie weet'', zei de Slowaakse wereldkampioen lachend.