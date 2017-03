Sagan: Ik ben favoriet in elke koers

,,Die druk voel ik al lang niet meer. Ik ben daar na zeven jaar wel aan gewend. Favoriet ben ik in elke wedstrijd die ik fiets'', zei de kopman van Bora-Hansgrohe op de website van Cyclingnews.



Sagan verkeert in topvorm, getuige zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, twee etappezeges in de Tirreno-Adriatico en zijn tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. ,,Ik ben vooral blij met deze vorm. Dat is bijzonder en ik kan alleen maar hopen dat het zo lang mogelijk duurt'', aldus de 27-jarige allrounder, die kan sprinten én klimmen.



Sagan bekende dat hij getraind heeft op de Cipressa en de Poggio, de twee heuvels in de finale van de langste klassieker van het jaar (291 kilometer). ,,Maar het geheim van Milaan-Sanremo zit niet in de kennis van die klimmetjes. Het gaat puur om de vorm van de dag. Wegspringen op de Poggio had de laatste jaren weinig zin, omdat we steeds tegenwind hadden. Maar een renner die zich echt heel goed voelt, kan het altijd proberen.''