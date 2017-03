Sagan: Ik dacht dat het te zwaar voor mij zou zijn

Door Daan Hakkenberg

Zijn plaaggeest Greg Van Avermaet was in de laatste kilometers nergens meer te bekennen. En ook andere concurrenten die hem in het verleden versloegen zoals Michal Kwiatkowski en Zdenek Stybar zijn gezien. Toen Peter Sagan in de finale van de vijfde Tirreno-etappe om zich heen keek, zag hij de gezichten van Nairo Quintana, Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot en Geraint Thomas. Alleen maar klassementsrenners. En Sagan is veel, maar dat nou juist net niet. ,,Ik weet niet wat die klimmers gedacht hebben toen ze mij zagen met nog 500 meter te gaan.’’

Ook Sagan zelf - ongelooflijk maar waar - dacht toen hij in het routeboek keek dat de spektakelrit naar Fermo eigenlijk te hoog gegrepen zou zijn. ,,Ik dacht dat het te zwaar voor mij zou zijn. Ik zei in de wedstrijd tegen Rafal Majka (ploegenoot, red.) dat hij niet geks moest doen omdat ik er anders in de finale niet meer bij zou zijn’’, zegt hij vlak na de finish. ,,Het was bizar. En ik ben nu ook echt kapot.’’

Heel even, vlak voor het ingaan van de laatste kilometer, verloor Sagan het contact met de voorste groep. Net als Bauke Mollema, en die zag zijn kans schoon. Want zo vaak krijg je niet de kans dat Sagan je weer terugbrengt in de wedstrijd. ,,Ik liet hem een beetje op kop rijden, want je weet dat hij voor de overwinning in de etappe rijdt. Het was wel even lekker bij hem in het wiel.’’

Dat Sagan als enige klassiekerrenner overeind bleef in de finale, verbaasde Mollema, die met de vijfde plaats de beste Nederlander was, niet. ,,Het was een extreem zware rit, maar bij hem sta ik niet zo snel meer ergens van te kijken. Hij is misschien wel het grootste talent wat het wielrennen ooit gekend heeft.’’

Dus kreeg Sagan na winst in een etappe met tien bergen of heuvels de vraag wanneer hij zich zal richten op de klimklassiekers als Luik-Bastenaken-Luik. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik Paris-Roubaix wilde rijden en het is moeilijk om dat te combineren met de tweede helft van de klassiekers, de wedstrijden in de Ardennen. En ik wil graag goed presteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.’’ Lachend: ,,Misschien als ik die wedstrijden zat ben, dat ik van gedachten verander.’’