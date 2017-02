Sagan: Ik heb geen maagproblemen

Sagan ontkende dat hij last had van zijn maag. ,,Ik ziek? Nee. Het is normaal dat mensen naar het toilet gaan."

De Slowaak verloor net als vorig jaar de sprint van Van Avermaet. In de laatste bocht leek hij zich even te verslikken. Maar Sagan denkt niet dat hij daar de koers verloor. ,,Ik had de benen niet om Van Avermaet te verslaan in de sprint. In de koers heb ik veel werk verricht en kan niet iedere week winnen.''