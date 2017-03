Sagan slaat weer toe in Tirreno-Adriatico

Oomen blij dat hij lang kon aanhaken bij grote mannen

10 maart Met rode konen en happend naar adem kwam Sam Oomen over de streep in Fayence. De renners in Parijs-Nice begonnen in de wind en de regen en nu was er een dag lang de warme zon. Vijftiende werd het talent van Sunweb in de lastige zesde etappe, maar indruk maakte hij zeker door nog in de favorietengroep te zitten na de tweede beklimming van de Bourigaille waar Sky beulswerk aan kop verrichte.