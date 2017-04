Sagan start voorbereiding op Tour op 1 mei in Duitsland

Sagan nam na Parijs-Roubaix even rust en sloeg daarom de Amstel Gold Race en komend weekend ook Luik-Bastenaken-Luik over. De Slowaak kende een ongelukkig klassiek voorjaar. Na zijn tweede plaats in Milaan-San Remo, kwam hij (mede door een val) in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet in de buurt van de ereplaatsen.

Dat Sagan zijn opwachting maakt in Rund um den Finanzplats Eschborn-Frankfurt is niet verrassend, omdat hij sinds dit jaar voor het Duitse Bora-Hansgrohe rijdt. ,,Het is voor de sponsor heel belangrijk dat we voor ons eigen publiek gaan strijden om de overwinning", meldt de 27-jarige renner op de site van zijn ploeg.