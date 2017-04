Sagan wil Boonen nog een keer verslaan

Albasini wint voor het vierde jaar op rij etappe in Romandië

19:29 Michael Albasini heeft de eerste in lijn in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. In het sprintje kort na de top van de slotklim was de Zwitser van ORICA te sterk voor Diego Ulissi en Jesús Herrada. Chris Froome eindigde kwam als vijfde over de streep, Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de zevende plaats.