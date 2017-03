Sky koerst met oogkleppen op

Er gaat in Engeland vrijwel geen dag voorbij zonder explosief verhaal over de praktijken van het ooit zo schone en transparante Team Sky. In Parijs-Nice rept de ploeg het liefst louter van het sportieve.

Door: Pim Bijl

Servais Knaven leest geen Britse kranten, vertelt hij. De recente verhalen over bestelde cortisonenkuren, testosteronpleisters en nieuwe details over bestellingen van dokters van Sky heeft hij daardoor slechts zijdelings meegekregen. ,,Soms is het beter om weinig te weten’’, zegt de ploegleider van Team Sky onder een houten afdakje, schuilend voor de keiharde regen.

,,Als er echt een probleem is, horen wij het vanzelf’’, stelt de 46-jarige Nederlander. Door alle publicaties ligt de geloofwaardigheid van de rijke wielerploeg zwaar onder vuur. ,,Natuurlijk wordt er onderling door de renners en het personeel over gepraat, maar ik ben een ploegleider en wij moeten hier ons werk in de koers doen.”

Anonieme Sky-renner

Quote Wij staan allemaal 100 procent achter hem. Servais Knaven En die verloopt voorspoedig. Vandaag doorstond zijn team voor de tweede dag op rij een weergaloze waaieretappe, gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. De Colombiaanse klimmer Sergio Henao, kopman voor het klassement, staat na twee loodzware dagen keurig op de achtste plaats met een fraaie voorsprong op concurrenten Alberto Contador en Ilnur Zakarin. Richie Porte (volledig weggeblazen) en Romain Bardet (gediskwalificeerd) zijn bovendien al uitgeschakeld.



De wereld van de wielrenners en het personeel van Sky draait gewoon door. Althans, dat stralen ze uit. Ze kijken de andere kant op, maar volledig afsluiten van alle onrust? Onmogelijk. Cyclingnews voerde vandaag een anonieme Sky-renner op die zegt dat er binnen het team zorgen zijn dat alle onrust rond manager Dave Brailsford impact gaat hebben op de resultaten dit seizoen.

Quote Het is niet zo dat wij elke week een nieuwsbrief krijgen. Wout Poels De opeenstapeling van beschuldigingen is dan ook ernstig. The Sunday Times berichtte onlangs dat de dokter van Sky in het verleden 70 cortisonenkuren en testosteronpleisters zou hebben besteld. En dan was er nog de getuigenis van Nicole Sapstead.



De uitvoerend directeur van het Britse antidopingbureau UKAD zei tijdens de parlementaire enquête naar mogelijke dopingovertredingen, machtsmisbruik en discriminatie in het Britse wielrennen dat er bij Sky geen administratie werd bijgehouden over welke medicijnen werden ingekocht of verstrekt. Ook zijn volgens haar de bestelde ontstekingsremmers van een veel te grote hoeveelheid om slechts één renner bestemd te zijn. Daarop verklaarden medewerkers dat ploegarts Richard Freeman het middel ook gebruikte voor ander personeel en meldde manager Brailsford plots dat hij ook een injectie toegediend had gekregen.

Zo wordt vooral in Engeland vrijwel elke dag weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Voor dopinggebruik van een renner binnen het team is (nog) geen hard bewijs, maar toch raakt de in 2010 opgerichte wielerploeg met vier Tourzeges steeds verder in het nauw. Al maanden zijn de Britse pers en veel wielervolgers volledig in de ban van een geheimzinnig pakketje dat Bradley Wiggins ontving in het Criterium du Dauphiné van 2011 en zijn medische attesten vlak daarna in de door hem gewonnen Tour.

Volledig scherm Philip Deignan van Team Sky. © Photo News

Aan de stoelpoten van Brailsford wordt ondertussen stevig gezaagd. Knaven valt hem – ook na de recente publicaties – in elk geval niet af. ,,Ik kan alleen zeggen dat hij hier iets heel moois op heeft gebouwd. Wij staan allemaal 100 procent achter hem.”

Storm



Ook Wout Poels zegt het nieuws niet op de voet te volgen. ,,Ik kan er niet zoveel aan doen. Het is niet zo dat wij elke week een nieuwsbrief krijgen”, liet de Nederlander gisteren weten vanuit Londen, waar hij een specialist liet kijken naar de geblesseerde rechterknie die hem weghield van Parijs-Nice. Of de storm rond de ploeg consequenties voor Brailsford gaat hebben? ,,Ik hoop dat er niets verkeerds gedaan is, dan zal het ook geen gevolgen hebben.”

Christian Knees schudt na de etappe naar Amilly driftig het hoofd. De Duitse knecht wil zijn beroep niet te ingewikkeld maken. ,,Henao uit de wind houden, dat is het enige waar ik mee bezig ben’’, antwoordt Knees. ,,Wat moet ik op de fiets met al die verhalen?”



Zalig zijn de onwetenden. Er is in Parijs-Nice slechts één strategie bij Sky: alle ballen op Sergio Henao en oogkleppen op.