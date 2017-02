Sluitingsprijs Putte-Kapellen gered

De bestuursleden vonden zichzelf te oud en kandidaten om het organisatiecomité nieuw leven in te blazen waren er niet. Sportmarketing Golazo meldde dat het de wedstrijd heeft overgenomen. Het bedrijf is onder meer organisator van de Eneco Tour.



,,De toekomst van de Sluitingsprijs is verzekerd'', aldus Golazo. ,,We willen die schitterende traditie absoluut in ere houden. De Sluitingsprijs moet echt de slothappening zijn van het Belgische en Nederlandse wegwielrennen. Als grensgemeente is het daar perfect geschikt voor."



De 84ste editie van de Sluitingsprijs wordt verreden op zondag 17 oktober.