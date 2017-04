Sprintzege Coquard in Sarthe, Jules behoudt leiderstrui

Vanmarcke zet definitief een streep door Parijs-Roubaix

14:33 Sep Vanmarcke start zondag definitief niet in Parijs-Roubaix. De Belgische klassiekerspecialist heeft te veel last van de verwondingen die hij afgelopen zondag opliep in de Ronde van Vlaanderen, meldde zijn ploeg Cannondale vandaag.