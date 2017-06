Steven Rooks: Gesink kan bolletjestrui winnen in Tour

Zelhemmer Putman is buitenbeentje bij NK tijdrijden

11:37 ZELHEM - Tim Putman is woensdag misschien wel de meest opvallende verschijning tijdens het NK tijdrijden in Montferland. De 19-jarige Zelhemmer verschijnt in 's-Heerenberg bij de beloften niet aan de start met een speciale tijdritfiets, maar vliegt met een gewone racefiets over het parcours.