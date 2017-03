Succescoach Wolff stapt op bij baansprinters

Door Thijs Zonneveld



Wolff, zelf wereld- en olympisch kampioen als lid van de Duitse teamsprintploeg, werd in 2009 aangesteld als bondscoach van de Nederlandse sprinters. Hij vierde als bondscoach diverse successen, waaronder de gouden medaille van Elis Ligtlee op de Olympische Spelen van Rio. Zijn aandeel daarin was groot: Wolff was in staat om zijn renners en rensters competitief te maken met een zeer beperkt budget.



In het traject richting Tokio moeten de baansprinters het dus doen zonder Wolff. KNWU-directeur Vincent Luyendijk: ,,We hadden René graag langer aan ons gebonden, maar we respecteren zijn beslissing. We gaan op zoek naar een andere coach die de sprinters naar Tokio kan leiden."



Wolff zelf wil pas na het WK in Hongkong verdere uitleg geven over de breuk. ,,Het baanwielrennen krijgt niet altijd evenveel aandacht in de media. In de weken naar aanloop van het WK moet het gaan om de prestaties van de renners, niet om mij."