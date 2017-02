Sunweb met Dumoulin als kopman in Strade Bianche

Martin hoopt op Parijs-Nice, ondanks diepe hoofdwond

8:50 Wereldkampioen tijdrijden Tony Martin hoopt zondag van start te gaan in Parijs-Nice, al is hij daar nog niet helemaal zeker van. De Duitse wielrenner hield een diepe hoofdwond over aan een val afgelopen zondag in de Vlaamse semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.