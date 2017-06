Team Sky wint eerste editie Hammer Series

In een spannend ploegenduel vlak voor de eindstreep in Sittard waren de eerste vier renners van Sky net iets sneller dan die van Sunweb. Team Lotto NL-Jumbo werd zesde.



Voor Sunweb was de tweede plek extra wrang. De Duitse wielerploeg verzamelde na het klimmen (met Girowinnaar Tom Dumoulin) en sprinten de meeste punten. Echter, door het niet uitrijden bij het sprintonderdeel van Ramon Sinkeldam na een valpartij werden zijn behaalde punten ervan afgetrokken.



De beste acht ploegen na de Hammer Climb en de Hammer Sprint streden in een achtervolgingsrace voor de eindzege van de Hammer Series. Het verschil in punten na de twee onderdelen werd omgezet in tijdsverschil.



De overige acht ploegen streden in een eigen achtervolgingsrace om plek negen, Quick-Step was daarin de snelste.