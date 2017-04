Teamsprinters komen net tekort voor goud

In de finale moesten Jeffrey Hoogland, WK-debutant Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli hun meerdere erkennen in Nieuw-Zeeland: 44,049 om 44,382. De ontmoeting tussen Nieuw-Zeeland en Nederland was een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. Ook in Londen waren de Nieuw-Zeelandse baanwielrenners destijds te sterk.