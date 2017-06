Ten Dam mag voor ritzeges gaan in de bergen in Tour

De beoogde klassementsman Warren Barguil liep bij een val in de Ronde van Romandië een breukje in zijn bekken op. ,,Toen was al duidelijk dat de voorbereiding te kort zou zijn om een rol in het klassement te spelen'', aldus Van Dongen, die aan zijn eerste Tour de France begint.

Naast Barguil mogen Laurens ten Dam en Simon Geschke hun gang gaan in de bergen. De rest van de ploeg rijdt vooral in dienst van Michael Matthews, de Australiër die ook na lastigere ritten nog een goede sprint in de benen heeft. ,,Ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad. Dat moet ook voor een race waarin iedereen top is'', sprak Matthews vol vertrouwen. ,,We hebben het hele jaar rond deze koers gebouwd. Met als doel ritzeges.''