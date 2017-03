Terpstra: Geduld oefenen voor de juiste aanval

Door Daan Hakkenberg Terwijl zijn ploeggenoten deze week over de kasseien van de Oude Kwaremont en de Paterberg jakkerden, fietste Niki Terpstra als enige Quick-Stepper door Noord-Holland. Hij kreeg een vrijgeleide van zijn ploeg. Vorig jaar na de verkenning van de Ronde van Vlaanderen besloot Terpstra al dat hij het in 2017 anders zou doen. Twee keer in de week op en neer naar de Vlaamse Ardennen kwam zijn voorbereiding niet ten goede. Hij koos ervoor zich thuis in alle rust voorbereiden. ,,En die Kwaremont heb ik al 100 keer opgereden.’’ Naast de topfavorieten Greg van Avermaet en Peter Sagan is de Quick-Step-ploeg als geheel het derde machtsblok om zondag rekening mee te houden. Volgens Tom Boonen is zijn ploeg er in hoge mate voor verantwoordelijk dat de wedstrijden van afgelopen weken zo spectaculair zijn en de finales al vroeg beginnen. ,,Wij zijn de ploeg dat de wedstrijd opent door iemand voorop te sturen en de race hard te maken.'' Of zoals Philippe Gilbert het zegt: ,,Andere ploegen hebben maar één kaart te spelen, misschien twee. Wij wel vijf. Bij ons kan iedereen voorin komen en voor zijn kans gaan.’’

De wedstrijd moet zondag uitwijzen welke pion van Quick-Step het lukt in de juiste aanval te raken. ,,De ploeg is aanvallender ingesteld dan vorig jaar. En dat is voor ons allemaal beter,’’ zegt Niki Terpstra, die vorige week in Gent-Wevelgem degene was die in de finale kwam. ,,De ene keer pakt het goed uit voor de een, de andere keer kan iemand anders profiteren. In Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke zat ik in de groep erachter een beetje te wachten en af te stoppen. Dan moet je wachten. De andere keer ben ik aan de beurt. Je moet geduld hebben, je moet niet te veel denken, wanneer is het mijn beurt.’’