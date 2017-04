Terpstra: Hectisch, maar was reclame voor wielrennen

,,Hectisch'', noemde hij de finale. ,,Het was heel veranderlijk qua koerssituaties. Ik denk dat we reclame hebben gemaakt voor onze sport. En ook dat onze ploeg een mooie demonstratie heeft gegeven.''

Terpstra zag een positieve tendens. ,,Het is al weken zo dat er steeds vroeg wordt aangevallen. Het is leuk om naar te kijken.'' Toen de koers zondag werd opengebroken op de Muur, zat hij zelf iets te ver naar achteren. Maar de ploeggenoten Gilbert, Tom Boonen en Matteo Trentin zaten wel mee. ,,Het was niet erg, ik kwam in een groep er achter waar nu eens anderen het werk moesten doen. Het was eigenlijk perfect voor mij.''