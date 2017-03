Terpstra juicht voor winnende ploegmaat Lampaert: ‘Hele goede gast’

De blijdschap voor zijn winnende ploegmaat Yves Lampaert was gemeend. ,, Ik kan niemand verzinnen die deze zege niet aan Yves gunt. Het is een hele goede gast, een leuke gozer. En hij doet altijd heel veel werk voor ons. Hij was sterk en zat in de goede ontsnapping mee. Het is mooi dat hij het afmaakt.”

Terpstra was in uitstekende doen in de semi-klassieker die hij al won in 2012 en 2014. Op de Paterberg, met nog iets meer dan 30 kilometer te rijden, reed Terpstra samen met zijn ploegmaat Zdenek Stybar alle favorieten uit het wiel. Ze reden in een lange snok het gat dicht naar een grote groep die al veel eerder in de koers was weggesprongen. Daar eenmaal aangekomen, hielden Terpstra en Stybar onmiddellijk hun benen stil in de wetenschap dat vier mannen zich hadden afgescheiden, onder wie Yves Lampaert en Philippe Gilbert. Ja, ook al in dienst van Quick-Step. Het tekende de overmacht van de blauwe sterrenformatie. Deed het ergens pijn, dat stilhouden van die sterke benen? ,,Nee hoor’’, meende Terpstra, die vrijdag een nieuwe poging zal wagen in de E3 Prijs Vlaanderen. ,,Je hoopt natuurlijk wel dat ze het afmaken. Als je niet wint, is het zuur. Nu is iedereen blij.”