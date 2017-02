Terpstra: Omloop was vallen en opstaan

Dat vertelde de Noord-Hollander voor de camera van Sporza. ,,Het was vallen en opstaan. Dan viel ik weer, vervolgens sloot ik aan, daarna zat ik achter een valpartij en moest ik weer in de achtervolging. Ik reed van groep naar groep.''

,,Het was heel frustrerend. Ik zat nooit in de koers. Wat er allemaal aan de hand was weet ik ook niet. Maar dit was niet mijn dag. Ik houd hier geen goed gevoel aan over.''