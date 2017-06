Tevreden Kruijswijk: Nu uitrusten en op naar de Vuelta

Een plekje opschuiven zat er niet meer in voor Steven Kruijswijk. Wel stond hij op het podium, na negen zware dagen in de Ronde van Zwitserland. ,,Dat is toch wel lekker na mijn teleurstellende Giro.”

Door Pim Bijl

De derde plaats in het klassement, achter Simon Spilak en Damiano Caruso, was volgens hem het maximaal haalbare. ,,Ik heb nog geprobeerd de tweede plaats te pakken”, zei hij na de tijdrit in Schaffhausen waar hij als zesde eindigde. ,,Maar je ziet dat Caruso vandaag ook heel sterk rijdt. Ik lag iets op hem voor, maar hij heeft denk ik meer risico’s genomen in de afdaling. Maar ik rijd zelf een goede tijdrit en als je weet dat ik naar deze ronde kwam zonder dat ik wist hoe mijn conditie was, mag ik tevreden zijn.”

In de Giro had de 30-jarige klimmer zijn zinnen had gezet op het podium. Maar hij stapte op de voorlaatste dag ziek uit als nummer 10 van het klassement. In aanloop naar de Ronde van Zwitserland probeerde hij twee weken lang zo goed als mogelijk te herstellen. Dat resulteerde uiteindelijk in zijn beste resultaat dit seizoen. ,,Dat is toch wel lekker na mijn teleurstellende Giro. Nu ga ik met een beter gevoel naar huis.”