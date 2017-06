Tien peperdure fietsen van Bahrain gestolen in Limburg

Dumoulin na eindzege in Giro d'Italia: Wat is hier gebeurd?

28 mei Tom Dumoulin nam de afgelopen maand bijna dagelijks even de tijd om op Twitter zijn kijk op de etappe te geven. Na zijn eindzege in de Giro d'Italia van vandaag wist de 26-jarige Limburger even niet wat hij moest zeggen: 'What just happened?'