Trek zet kaarten op Degenkolb en Stuyven

Wielerploeg Trek-Segafredo heeft zondag de Duitser John Degenkolb als kopman in de Ronde van Vlaanderen. Maar de Belg Jasper Stuyven volgt daar in de hiërarchie kort achter.

,,Degenkolb en Stuyven zijn onze twee speerpunten", meldde ploegleider Dirk Demol vandaag. ,,Wij hebben het volste vertrouwen in die twee. Jasper heeft misschien de afgelopen week wat minder goede resultaten neergezet, maar dat wil niet zeggen dat we aan hem twijfelen. Integendeel: hij was heel sterk tijdens het openingsweekend in eigen land en zal dat ook zijn in de Ronde van Vlaanderen.''

Stuyven werd achtste in de Omloop Het Nieuwsblad en tweede achter Peter Sagan in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar in de E3 Harelbeke (uitgevallen) en Gent-Wevelgem (46e) kon hij zich niet onderscheiden. Degenkolb werd vijfde in Gent-Wevelgem. ,,Wij blijven dezelfde afspraken hanteren. Degenkolb is onze nummer één, Stuyven staat daar net onder. We hoeven niets te veranderen aan onze tactiek.''

''Degenkolb wordt steeds beter, maar in de Ronde van Vlaanderen moet alles meezitten'', vervolgt Demol, die vorig jaar nog over de Zwitser Fabian Cancellara kon beschikken. ,,Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. John is nog maar 27 jaar. Fabian behaalde zijn grootste successen op latere leeftijd. Degenkolb heeft dus nog heel wat groeimarge.''