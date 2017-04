UCI onderzoekt racistische uitlatingen Moscon

Reza kwam vrijdag na de derde etappe van de Ronde van Romandië verhaal halen bij Moscon. De donkere sprinter van FDJ was zichtbaar kwaad op de Italiaan. Sébastien Reichenbach verklapte dat zijn ploeggenoot Reza racistisch was beledigd.

,,De UCI verwacht dat iedereen in de wielersport respectvol omgaat met ethiek en gedrag'', aldus de wielerunie in een verklaring. ,,Racisme heeft geen plaats in het wielrennen of in welke sport dan ook. Een dergelijke zaak wordt onderzocht en waar nodig bestraft.''