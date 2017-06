UCI verkleint ploegen bij grote wielerrondes van 9 naar 8

De discussie over een verkleining van de ploegen was al langer gaande, maar nu is de kogel door de kerk.

De maatregel zal voor het eerst worden toegepast bij de Giro d'Italia in 2018. Bij kleinere rondes is de regel nog niet van toepassing. Toch wil de UCI het in de toekomst bij UCI WorldTour-wedstrijden en UCI Continental Circuits toepassen.

PPC

Het punt werd vandaag besproken op de agenda in Genève, waar ook de kalender van wielerkalender van 2018 werd gepresenteerd. De PPC (Professional Cycling Council) gaf gehoor aan de wens van de organisatoren van wielerrondes. Zij denken dat renners hierdoor veiliger kunnen koersen. Een andere reden was dat de etappes minder gecontroleerd kunnen worden.

Tour de France een week later

Ook opvallend is dat de Tour de France in 2018 niet begint op 30 juni, maar op 7 juli. Dit in verband met het WK voetbal dat plaatsvindt in Rusland. De organisatie van de Ronde van Frankrijk denkt dat hierdoor meer mensen achter de buis zitten tijdens de etappes.

Volledig scherm Tom Dumoulin op de schouders van zijn teamgenoten van Team Sunweb na zijn eindzege in de Giro d'Italia. © photo: Cor Vos