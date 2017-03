Valverde heer en meester in eerste bergrit in Catalonië

Tejay van Garderen is de nieuwe leider in het klassement. Van Garderen, de Amerikaanse ploeggenoot van de Belg Hermans die vandaag in de leiderstrui startte, is nu de nummer één in het klassement. Hij heeft 41 seconden voorsprong op de Samuel Sanchez van BMC. Thomas is derde op 44 tellen van Van Garderen. Bauke Mollema kon vandaag ook met de besten mee en staat nu negende in de tussenstand op 1.25 van de klassementsleider.