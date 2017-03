Valverde meldt zich ziek af voor 'Koers naar de Zon'

Ge­loof­waar­dig­heid Team Sky opnieuw onder vuur

2 maart De geloofwaardigheid van de Britse wielerploeg Team Sky is opnieuw onder vuur komen te liggen. De aanleiding is de getuigenis van Nicole Sapstead – de uitvoerend directeur van het Britse antidopingbureau UKAD – gisteren in de parlementaire enquête naar mogelijke dopingovertredingen, machtsmisbruik en discriminatie in het Britse wielrennen.