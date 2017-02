Valverde pakt eindzege Ruta del Sol, ritwinst Wellens

In die kopgroep reed ook de Nederlander Nick van der Lijke. De renner van Team Roompot-Nederlandse Loterij werd zesde. Zijn landgenoot Marco Minnaard werd op ruim anderhalve minuut zevende. Wellens liet in de sprint de Australiër Simon Clarke en de Belg Victor Campenaerts van LottoNL-Jumbo achter zich.



Valverde finishte in het peloton, net als zijn landgenoot en naaste belager Alberto Contador. Het verschil tussen beiden bedroeg slechts één seconde. De Fransman Thibaut Pinot werd derde in het eindklassement, Wout Poels vierde.



Voor Wellens is het al de derde overwinning van het seizoen, terwijl de renner van Lotto-Soudal nog pas zeven koersdagen op de teller heeft. Eerder won hij al twee wedstrijden uit de reeks Challenge Mallorca.



Valverde had dit jaar al een wedstrijd in Murcia gewonnen en de eerste etappe van de Ruta, waarin hij Poels aftroefde. Pieter Weening eindigde net buiten de top tien: elfde. Sam Oomen werd vijftiende.