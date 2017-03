Valverde wint derde etappe Ronde van Catalonië

Tejay van Garderen is de nieuwe leider in het klassement. De derde etappe liep van Mataró naar La Molina over 188,3 kilometer. Daarbij moest het peloton over drie beklimmingen van de eerste categorie.



Met zijn zege nam Valverde revanche voor een dag eerder. Movistar legde de ploegentijdrit als snelste af. De internationale wielrenunie UCI riep vandaag alsnog BMC als winnaar uit, omdat José Joaquin Rojas van Movistar meerdere keren zijn ploeggenoten geholpen zou hebben door ze af en toe een duwtje in de rug te geven. Eerst kregen alleen hij en twee teamgenoten straf, maar de UCI besloot vandaag alsnog de gehele ploeg van Movistar te straffen.