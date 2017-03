Van Avermaet: Ik ben favoriet na de best mogelijke seizoensstart

Sunweb zonder kopman naar Ronde van Vlaanderen

27 maart Team Sunweb gaat zondag zonder specifieke kopman van start in de Ronde van Vlaanderen. In de selectie is plaats voor drie Nederlanders: Roy Curvers, Ramon Sinkeldam en Mike Teunissen. De jonge Deen Søren Kragh Andersen is er ook bij; hij was gisteren een van de hoofdrolspelers in Gent-Wevelgem.