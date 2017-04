Van Baarle blij voor Langeveld: Supergaaf

Van Baarle was door de absentie van de Belg Sep Vanmarcke de kopman bij Cannondale. ,,Ik wist dat Sebastian ook goed was, zeker nadat ik hem donderdag tijdens de verkenning bezig had gezien. Hij reed super makkelijk.'' Beiden maakten deel uit van een eerste groep van een man of vijftien waaruit Langeveld uiteindelijk met een handjevol renners aanviel. ,,Misschien hielden ze mij net wat meer in de gaten, maar dit was gewoon zoals we wilden koersen. Ook als Sep erbij was geweest. Dan hadden ze zich op hem gericht en had ik misschien wat meer ruimte gekregen.''