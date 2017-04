Van der Breggen stelt ploegbelang voorop in Waalse Pijl

Sponsor Boels Rental is een van de geldschieters achter de klassieker die op de Muur van Hoei eindigt. ,,Mijn doel is niet om hier voor de derde keer te winnen'', liet Van der Breggen vandaag weten. ,,Ik wil dat Boels-Dolmans hier wint. Dat zou de eerste keer zijn. Ik of iemand anders van de ploeg, dat maakt me niet uit.''

Met de Britse Lizzie Deignan, tweede in de Gold Race, en de Amerikaanse Megan Guarnier heeft de ploeg van teammanager Danny Stam meer rensters die goed uit de voeten kunnen in de Ardense heuvels. ,,We beginnen weer op nul, maar het is goed om te weten dat we in vorm zijn'', aldus Van der Breggen, die de laatste twee edities won in het shirt van Rabo-Liv.

Van der Breggen had er baat bij dat in 2015 de Côte de Cherave kort voor de slotklim werd ingepast. ,,Het is goed dat ze de route veranderden. Als je alleen de Muur hebt, dan richt iedereen zich op die klim. Nu kan dat niet meer met de Cherave er kort voor. Die is ook kort en steil, waardoor de koers nog harder wordt'', ervoer Van der Breggen. ,,Als iedereen fris bij de Muur aankomt, dan lukt het meer rensters om een explosieve finish te overleven. Nu is het echt anders, omdat je eigenlijk twee keer in korte tijd explosief moet zijn. Tactisch is het ook anders, omdat je met minder rensters aan zult komen.''