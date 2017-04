Van der Breggen wint ook Waalse Pijl

De olympisch kampioene won de klassieker door de Ardennen, met aankomst op de steile Muur van Hoei, voor de derde keer op rij. Van der Breggen, uit de ploeg Boels-Dolmans, won afgelopen zondag ook al de Amstel Gold Race voor vrouwen.



Een dag na haar 27ste verjaardag was het dus weer feest voor Van der Breggen, die opnieuw veel hulp had gehad van de Britse Lizzie Deignan-Armitstead. Samen sloten ze op de voorlaatste klim, de Côte de Cherave, aan bij de kort daarvoor ontsnapte Poolse Katarzyna Niewiadoma. ,,Die zat zo in een lastige positie. Eerst heeft Lizzie aangevallen, toen ik en ik bleef weg. Maar het had vandaag net zo goed Lizzie kunnen zijn'', vertelde Van der Breggen, die Deignan op 16 seconden als tweede zag binnenkomen. Niewiadoma werd derde, Annemiek van Vleuten vierde.



De Muur van Hoei, waar in het verleden Marianne Vos vijf keer won, is inmiddels zeer bekend terrein voor Van der Breggen, die zich desondanks nog steeds nerveus weet op de dag dat de Waalse Pijl wordt verreden. ,,Je weet dat je pijn gaat lijden. Eenmaal voorop is het ook schipperen tussen je voorsprong uitbreiden en je krachten sparen voor die laatste klim. Ik blijf het een verschrikkelijk ding vinden.''



Zondag volgt al weer de volgende uitdaging voor Van der Breggen. Voor de eerste keer staat Luik-Bastenaken-Luik op de vrouwenkalender. ,,Dat wordt een van de zwaarste koersen van dit jaar. Geweldig dat wij die nu ook rijden.'' Ze kan de 'triple' pakken; Gold Race, Waalse Pijl en 'LBL' winnen in één jaar. Bij de mannen lukte dat alleen de Italiaan Davide Rebellin en de Belg Philippe Gilbert. Van der Breggen: ,,Een hattrick? Het zou mooi zijn. Maar als ik Lizzie de zege kan geven is het ook goed.''