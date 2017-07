Van der Poel stapt af in Andorra

Kittel oppermachtig naar sprintzege in Luik

18:08 Marcel Kittel heeft de tweede etappe in de Tour gewonnen. Na een regenachtige etappe door Duitsland en België won de Duitser in Luik, voor Arnaud Démare en André Greipel. Dylan Groenewegen drukte zijn wiel als vijfde over de streep. Geraint Thomas blijft drager van de gele trui.