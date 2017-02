Video: Meer favorieten met Omloop in de WorldTour

Greg van Avermaet (31, Bel, BMC)

Een breuk in zijn kuitbeen gooide zijn voorbereiding in de winter in de war, maar veel belangrijker is dat Van Avermaet vorig jaar uitgroeide tot een veelwinnaar. Hij begon ermee in De Omloop door in een direct duel nota bene wereldkampioen Sagan te verslaan.



Ian Stannard (29, Eng, Sky)

Won in 2014 en 2015 en dat kwam twee keer hard aan in België. Versloeg in 2014 Van Avermaert in de sprint en bezorgde een jaar later Quick-Step een nachtmerrie door in de finale Boonen, Terpstra en Vandenbergh te verslaan.



Tiesj Benoot (22, Lotto-Soudal)

Jong, maar verschrikkelijk goed. Vorig jaar derde in De Omloop, een jaar eerder vijfde in Vlaanderen. Liet dit jaar al zien dat de topvorm nadert. Veel favorieten stellen dat De Omloop wellicht te vroeg komt, voor Benoot is het een doel. ,,De Omloop is geen voorbereiding.''