VIDEO: Sagan ontsnapt op nippertje aan aanrijding met hond

Dumoulin naast podium Tirreno na matige tijdrit

17:28 Tom Dumoulin is er niet in geslaagd om op het podium te eindigen in Tirreno-Adriatico. De kopman van Sunweb kwam er in de 10 kilometer afsluitende tijdrit niet aan te pas en zakte van plaats vijf naar zes in de stand. De eindzege gaat naar Nairo Quintana