Vinokoerov en Kolobnev naar raadkamer voor corruptie tijdens LBL

De oud-wielrenners Aleksandr Vinokoerov en Aleksandr Kolobnev dienen maandag voor de Luikse raadkamer te verschijnen. De Kazak en de Rus worden verdacht van corruptie tijdens de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2010. De raadkamer moet zich uitspreken over een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank in Luik.