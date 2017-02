Vliegmaatschappij Emirates sponsort wielerteam

Vos start seizoen op de weg in Strade Bianche

12:29 Marianne Vos begint haar seizoen op de weg volgende week zaterdag in Italië. De 29-jarige Brabantse staat aan de start van Strade Bianche, de Italiaanse koers over deels onverharde wegen met start en finish in Siena. De wedstrijd geldt tevens als opening van de WorldTour voor vrouwen.