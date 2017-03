Voormalig Sky-renner bekent gebruik naalden

Volgens Edmondson was de druk om geselecteerd te worden voor een koers bij hem zo groot geworden dat hij zich een maand lang ,,twee tot drie keer per week'' een injectie toediende.

Ook verklaarde Edmondson, die in 2013 en 2014 voor Sky reed, dat hij last had gekregen van een serieuze depressie na overmatig gebruik van de pijnstiller tramadol. De leiding van de Britse wielerploeg, die de afgelopen tijd te maken heeft met verdachtmakingen wat betreft doping, zegt dat er inderdaad vitamines en naalden waren aangetroffen door een collega en huisgenoot in de woning in Nice van de nu 24-jarige renner. Daarmee geconfronteerd ontkende Edmondson destijds ze te hebben gebruikt. Dat laatste weerspreekt Edmondson nu. Volgens hem is het verhaal 'onder de mat geveegd'.