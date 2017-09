Vos tweede in proloog Belgium Tour

Australië kiest voor Matthews als kopman

11:43 De Australische wielerploeg gaat over drie weken in Bergen met Michael Matthews vol voor de regenboogtrui. De sprinter van Team Sunweb is de uitgesproken kopman van Australië in de wegwedstrijd, op zondag 24 september het slotstuk van de WK in Noorwegen. De 26-jarige Matthews won dit jaar twee etappes en de groene trui in de Tour de France.