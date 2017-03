Wat weet jij van de Ronde van Vlaanderen?

Gilbert en Boonen kopmannen in Vlaanderens Mooiste

30 maart Philippe Gilbert is zondag medekopman van Quick-Step in de 101ste editie van de Vlaamse voorjaarsklassieker Ronde van Vlaanderen. Hoewel de Belgische kampioen ontbrak in de laatste vier edities van de 'Hoogmis', verwacht de ploeg veel van de man die al de nodige successen boekte in de Waalse klassiekers.