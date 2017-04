Wie kan zich onsterfelijk maken in Vlaanderen?

De wedstrijd rust tactisch gezien op drie pijlers. De eerste: wereldkampioen Peter Sagan. Fysiek gezien waarschijnlijk de sterkste van allemaal en in de sprint heel moeilijk te kloppen. Maar hij heeft geen sterke ploeg: hij loopt het risico dat hij wordt geïsoleerd door de andere favorieten en de beslissende slag mist. Zelfs Sagan kan niet op alle aanvallen reageren.



Pijler twee: Greg Van Avermaet. Vrijwel net zo sterk als Sagan – en bovendien penseelde hij de afgelopen weken een aantal tactische meesterwerkjes. Waar hij voorheen met zijn krachten smeet op onzinnige punten in de koers, daar zit hij nu altijd mee op hét moment dat het gebeurt. Hij loopt over van het zelfvertrouwen en durft met iedereen naar de streep te rijden – ook met Sagan. Zijn BMC-ploeg staat volledig in zijn dienst.



Pijler drie: Quick Step. In de breedte de sterkste ploeg, met renners als Tom Boonen, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Niki Terpstra. Quick Step zal de koers waarschijnlijk proberen open te breken, net als in Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen en de E3 Prijs. Dat is de beste manier om hun numerieke overwicht uit te buiten: ze willen de andere favorieten in de verdediging drukken. Het wordt interessant om te zien hoe de verhouding tussen Quick Step en Sagan zal zijn in de koers. In Gent-Wevelgem lieten Terpstra en Sagan elkaar verliezen en in de media diepten ze die ruzie nog verder uit: beide partijen bluften dat ze écht niet zomaar met de ander zouden samenwerken. De kans bestaat dat er in de finale van de Ronde een derde partij profiteert.



In de schaduw van Sagan, Van Avermaet en Quick Step azen een aantal andere vedetten op hun kans. Trek heeft met John Degenkolb en Jasper Stuyven twee outsiders, Cannondale gokt op Dylan van Baarle en Sep Vanmarcke, Katusha hoopt dat Alexander Kristoff op tijd in vorm is om de laatste klimmetjes te overleven en Sky mikt op Luke Rowe, Geraint Thomas en Ian Stannard.



Het goede nieuws voor de toeschouwers en tv-kijkers is dat de koers waarschijnlijk al vroeg ontploft. Anders dan in de heuvelklassiekers (zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik) gooien de favorieten in de Vlaamse wedstrijden steeds vroeger hun kaarten op tafel. De reden is vrij simpel: het loont. Je kunt, ook als je niet de sterkste bent, de zwaarste passages overleven door te anticiperen op het moment dat de vedetten hun duivels ontbinden. Het is een vliegwiel: omdat steeds meer renners willen anticiperen begint de finale van de wedstrijd steeds eerder.



Wie de Ronde wint is niet duidelijk, maar het spektakel is verzekerd.