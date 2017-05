Wielrenner kan operatie in VS niet betalen na zware crash

Skujins moet eigenlijk in de Verenigde Staten een operatie ondergaan, maar vanwege de hoge ziekenhuiskosten zag hij daarvan na overleg met de ploegleiding af.



,,Die operatie vindt plaats in Europa'', liet teammanager Jonathan Vaughters via Twitter weten. ,,De verzekering van de ploeg dekt een sleutelbeenoperatie niet in de Verenigde Staten en we twijfelen over de persoonlijke verzekering van Toms zelf. We zullen hem in de businessclass naar Europa laten terugkeren en daar een dokter zoeken die hem kan behandelen.''