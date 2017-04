Wild tevreden met zilver en brons

Stroetinga en Havik kunnen in koppelkoers niet meedoen om medailles

11:13 Wim Stroetinga en Yoeri Havik zijn vandaag als achtste geëindigd in de finale van de koppelkoers van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Hongkong. De Nederlandse ploeg slaagde er niet in zich serieus te mengen in de strijd om de medailles.