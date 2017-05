Wout van Aert wil in 2018 klassieke voorjaar rijden

Hoe het programma van Van Aert er in 2018 precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,We zijn er nog niet volledig uit hoe we dat zullen aanpakken, maar de intentie is om het voorjaar te combineren met de winter in het veld. Na het veldritseizoen neem ik de klassiekers erbij, maar ik weet dat dat niet makkelijk gaat worden. We zullen zien of de keuze voor de weg een meevaller is of een flop.''