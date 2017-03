Zieke Clement stapt af in Parijs-Nice

BMC wint ploegentijdrit Tirreno, leiderstrui voor Caruso

8 maart BMC heeft de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Amerikaanse formatie had 23.20 minuten nodig voor de 22,7 kilometer lange ploegentijdrit met start en finish in Lido di Camaiore. Damiano Caruso kwam als eerste over de streep en start morgen in de leiderstrui.