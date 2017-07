A50 en A2 staan vast in file top 10 ANWB

De A50 staat op plek 8 in die ranglijst, het wegdeel van de A2 sluit de lijst op plek 10. Dat heeft de ANWB dit weekend bekendgemaakt nadat de filecijfers over het eerste half jaar van 2017 op een rijtje zijn gezet. Daaruit blijkt dat de totale filezwaarte nauwelijks is gestegen. De ANWB noemt dit opvallend, omdat de afgelopen drie jaar de files elk jaar zonder uitzondering zijn gegroeid. Verklaring voor het tot stilstand komen van de filegroei is volgens de ANWB het mooie voorjaarsweer. Kanttekening hierbij is dat mensen ten opzichte van vorig jaar, nog altijd 12 minuten langer in de auto zitten bij een reis van een uur.

Provincies

In tegenstelling tot de landelijke tendens is verkeer in Gelderland juist slechter af: de filezwaarte – de lengte keer de duur van de file – is hier met 6 procent toegenomen. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de A12 in de top drie staat van drukste snelwegen . Verkeer staat daar het langst in de file bij Duiven

Vrijwel hetzelfde cijfer geldt voor Noord-Brabant (plus 7 procent). In Limburg is de filezwaarte juist stevig gedaald, met liefst 17 procent. In Utrecht is het precies gelijk gebleven en in Overijssel is verkeer het slechtst af: daar is de filedruk toegenomen met 38 procent.