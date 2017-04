Beunings eendenfilmpje is 'gekocht' door bedrijf uit New York

BEUNINGEN - Zo snel kan het gaan: de ene dag loopt mevrouw eend met haar kroost door een woonkamer in Beuningen, een dag later heeft de gevleugelde familie een 'manager' in New York. Het internetbedrijf ViralHog heeft namelijk de rechten gekocht van het filmpje dat wereldwijd tienduizenden keren werd aangeklikt.

Dat betekent dat de eendenfamilie nog beroemder wordt, want dit bedrijf doet niks anders dan video's plaatsen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze zien. En met een beetje geluk houdt de maker van het filmpje er nog iets aan over ook.

Die maker is Caroline Verhees. Het was haar huis in Beuningen waar de eend letterlijk op de deur klopte om er even door te mogen. Dat doet de moedereend al een paar jaar zodra ze een nieuw nest heeft uitgebroed; dit jaar maakte Verhees er het populaire filmpje van.

Facebook

Haar tuin is afgesloten, maar de moedereend vond toch een manier om hier een nestje te maken. ,,Vanuit mijn tuin kunnen ze niet rechtstreeks bij de vijver komen, dus dan moeten ze door mijn huis. Dan hoor ik wat getik tegen de deur en dan weet ik dat ze erdoor wil.’’

Ze zette het filmpje op Facebook, waar het onder andere door de Gelderlander werd opgepikt. In een mum van tijd circuleerde het vervolgens op websites en journaals van landelijke en internationale media. ,,Dat had ik nooit verwacht. Maar ik snap het wel. Aan de reacties merk ik dat mensen het wel een lekker luchtig nieuwtje vinden tussen alle ellendige berichten.’’

Geld

Verhees was verbaasd toen het bedrijf in New York aan de telefoon hing. ,,Ik was eerst een beetje achterdochtig. Weer een bedrijf dat geld van je wil. Maar ik was wel nieuwsgierig, dus ik heb het allemaal goed uitgeplozen.’’

Het bleek een echt aanbod. ViralHog zet filmpjes die viral gaan in de markt. Om dat ook met het eendenfilmpje te kunnen doen, nemen ze de rechten over (Verhees blijft wel eigenaar) en gaan ze te werk als een soort manager. Wie het filmpje wil gebruiken, moet zich voortaan dus melden in New York.

YouTube

60 procent van alles wat het filmpje opbrengt, is voor de Beuningse. Een belangrijke inkomstenbron is de reclame op YouTube. Dus hoe meer clicks, hoe meer inkomsten. Verhees: ,,Veel zal ik er niet aan overhouden. Ze keren pas uit bij een minimum van 75 euro. Maar ik krijg straks elke maand een overzicht, dus dan kan ik precies zien waar het filmpje voor gebruikt is.’’