In Waal gevonden onderlijf en romp horen bij elkaar

'Bij sommige veteranen ging het waaien in de kop'

9:39 DREUMEL - Toen veteraan Jack Beurskens net terug was uit Nieuw-Guinea, in 1969, durfde hij de straat niet meer over te steken. ,,De chaos van het verkeer, ik kon er na een jaar in het oerwoud niet meer tegen.’’ Het duurde een paar maanden tot hij weer tot rust kwam.